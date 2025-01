SportMediaset - Milan, Rashford più lontano. Si scalda la pista Joao Felix: è una richiesta di Conceiçao

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, si sta raffreddando la pista che potrebbe portare Marcus Rashford al Milan: il Barcellona è piombato sull'attaccante in uscita dal Manchester United, ma avrebbe chiesto del tempo al giocatore inglese perchè prima deve fare delle cessioni. I rossoneri non intendono aspettare e così nelle ultime ore si starebbe scaldando una nuova pista, cioè quella che porta a Joao Felix del Chelsea. Il suo agente Jorge Mendes, che è lo stesso di Sergio Conceiçao, sta lavorando con il club di Londra per convincerlo a cedere il giocatore al Milan in prestito secco fino a giugno. Il portoghese, che sta giocando poco con Maresca, avrebbe dato il suo ok a trasferimento a Milanello. Questa pista può scaldarsi ulteriormente nelle prossime ore, anche perchè Felix è una richiesta di Conceiçao.

Se come sembra l'affare Rashford dovesse saltare, allora a quel punto il Milan potrebbe affondare su Kyle Walker (non è possibile prendere entrambi in quanto può essere tesserato un solo giocatore inglese). Da capire, però, in caso di arrivo del difensore del Manchester City, se i rossoneri dovranno fare una cessione in difesa (la Juventus resta sempre molto interessata a Fikayo Tomori).