SportMediaset - Milan, Rebic molto vicino al Fenerbahce: ai rossoneri 6-7 milioni

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Ante Rebic è molto vicino al Fenerbahce: l'attaccante croato, in uscita dal Milan perchè non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli (non lo ha convocato nemmeno per la tournée negli Stati Uniti), starebbe infatti per accettare l'offerta del club turco. Nelle casse di via Aldo Rossi dovrebbe finire una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.