SportMediaset - Milan, si cerca un vice Maignan: contatti con l'agente di Sportiello

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan sta cercando un vice Maignan per la prossima stagione visto che Mirante e Tatarusanu sono in scadenza e non rinnoveranno il loro contratto con il Diavolo. Marco Sportiello, che è in scadenza nel 2023 con l'Atalanta e dunque in estate si muoverà a zero, è un'occasione per i rossoneri che hanno già avuto dei contatti con il suo agente Giuseppe Riso.