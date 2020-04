Sportmediaset - Milan, spunta il nome di Timo Werner

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a "Sportmediaset" su TgCom24, per l'attacco il Milan potrebbe tuffarsi verso un nome a sorpresa. La situazione relativa a Milik si starebbe impantanando, in quanto il Napoli non sembra volersi scrollare dalla valutazione cash di 40 milioni di euro. La svolta però potrebbe arrivare dalla Germania: l'arrivo di Ralf Ragnick potrebbe infatti facilitare il dialogo col Lipsia per Timo Werner, stella tedesca valutata intorno ai 60 milioni. Per abbassare il costo potrebbe essere inserito il cartellino di Calhanoglu (valutato intorno ai 20 milioni di euro), inoltre il Milan potrebbe trovare fondi dall'eventuale cessione di Paquetà, qualora si trasferisse al Benfica.