SportMediaset - Milan su Buongiorno del Torino: costa 25 milioni, rossoneri pronti ad inserire Colombo nella trattativa

Dopo Gabbia e Terracciano, il Milan è al lavoro per provare a chiudere un altro colpo in difesa. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Lilian Brassier del Brest, ma questa pista sarebbe stata congelata dal Diavolo che ora ha nel mirino un altro giocatore: come riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, infatti, il nome caldo al momento è quello di Alessandro Buongiorno, difensore centrale classe 1999 del Torino.

Il capitano granata ha una valutazione di 25 milioni di euro e i rossoneri sarebbero pronti ad inserire nella trattativa un calciatore che piace moltissimo al club di Cairo, vale a dire Lorenzo Colombo, centravanti attualmente in prestito al Monza che viene valutato dal Diavolo 15 milioni di euro.