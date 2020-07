SportMediaset - Rebic, il Mila punta allo scambio alla pari con André Silva

Secondo quanto riferisce sportmediaset.it, domani Fali Ramadani, agente di Ante Rebic, è atteso a Milano per incontrare il Milan e per intavolare la trattativa per il riscatto dall’Eintracht Francoforte dell'attaccante croato. Il club di via Aldo Rossi punta allo scambio alla pari con André Silva, che l'estate scorsa i rossoneri hanno dato in prestito biennale (stessa formula di Rebic) ai tedeschi. Il Milan non vorrebbe spendere soldi extra, ma c'è sempre il problema legato al 50% del cartellino del croato destinato alla Fiorentina. Il summit di domani potrebbe essere utile per trovare un'intesa.