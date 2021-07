SportMediaset - Rinnovo Kessie, il Milan non vuole rischiare di perderlo: pronti 5,5-6 mln a stagione per l'ivoriano

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessie, il quale ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è finito nel mirino di alcuni club inglesi. Come spiega SportMediaset su Italia Uno, il Milan ha capito che blindare Kessie è una priorità e quindi è pronto a fare un'eccezione e a garantirgli un ingaggio da 5,5-6 milioni di euro a stagione. I rossoneri non vogliono assolutamente rischiare di perderlo.