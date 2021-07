Sportmediaset - Tentazione PSG per Theo Hernandez

Come riportato dalla redazione di Sportmediaset, il PSG sarebbe pronto a fare un offerta importante per il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez. Il club parigino ritoccherebbe l'ingaggio del francese fino a 5 milioni di euro (più del triplo di quello che prende attualmente in rossonero). Il Milan, comunque, ha fissato un incontro con l'agente nelle prossime settimane, ma, probabilmente, l'offerta del Diavolo non eguaglierebbe la proposta del Paris. 60 milioni è una valutazione adeguata per lasciarlo partire.