Sportmediaset - Veretout alternativa a Renato Sanches: la Roma chiede 10 milioni

I colleghi di Sportmediaset, durante l’edizione odierna del TG sportivo, hanno parlato del mercato del Milan. Claudio Raimondi ha riferito quelle che sono le ultime notizie dicendo: “L’offensiva del PSG per Renato Sanches è concreta ma il Milan non è uscito di scena dato che lo stesso giocatore ha dato da tempo la parola ai rossoneri. Maldini e Massara, in attesa dei loro rinnovi, stanno pensando a un piano B che si chiama Veretout. Il giocatore della Roma piace molto a Maldini. Su di lui c’è anche il Marsiglia. Per prenderlo bastano 10 milioni. Poi c’è Botman. Il PSG sta cercando un difensore ma per ora è andato su Skriniar. Se non dovesse arrivare Skriniar potrebbe tornare su Botman. Poi c’è anche il Newcastle e si rischia una vera e proprio asta. Il Milan comunque non ha intenzione di rilanciare e pareggiare altre offerte. Nel caso sfumasse Botman, c’è Bremer su cui l’Inter è avanti da tempo”.