Storia criptica di Santi Gimenez: è tra le alternative a Zirkzee e Morata

Santiago Gimenez rientra nella lista degli attaccanti che il Milan starebbe seguendo in questo calciomercato. Valutato dal Feyenoord 50 milioni di euro, l'attaccante messicano è reduce da un'ottima stagione in maglia biancorossa ma da una pessima Copa América, dalla quale è stato eliminato con il Messico addirittura ai gironi, non segnando nemmeno un gol.

Oltre al essere seguito dal Milan, comunque, Santiago Gimenez sarebbe finito nel mirino anche di altre grandi società europee, ma per il momento il classe 2001 non sarebbe ancora uscito allo scoperto in merito al suo futuro, almeno fino ad oggi. Nelle scorse ore, infatti, l'attaccante messicano ha pubblicato una storia piuttosto criptica sul suo profilo Instagram, nella quale si è limitato ad inserire l'emoticon del treno e di due occhi interessati a qualcosa. I tifosi rossoneri più fantasiosi potrebbero associare una cosa del genere al rigore decisivo di Theo Hernandez nel quarto di finale di Euro2024 contro il Portogallo, visto che il terzino francese viene chiamato "Treno" per la sua velocità sulla fascia, ma questa risulterebbe essere un'interpretazione piuttosto forzata.

C'è da dire, comunque, che Santiago Gimenez resta un obiettivo del Milan, nonostante Tuttosport lo definisca un attaccante statico rispetto a quelli cercati fino a questo momento dalla dirigenza rossonera, vedi Morata e Zirkzee.