Sugoni: "Correa? Il Milan dovrà pagarlo la cifra che vuole l'Atleti"

Alessandro Sugoni di Sky Sport ha parlato della trattativa per portare Angel Correa al Milan: "Lui è l'obiettivo che rimane ai rossoneri. Vedremo se si muoverà qualcosa in questi ultimi giorni in uscita per Andrè Silva o Castillejo. L'impressione è che andrà pagato la cifra che l'Atletico Madrid vuole, perchè la situazione si è cristallizzata. Il nome più caldo in uscita può diventare quello di Laxalt. Conti sembra voler restare e giocarsi le chance in rossonero".