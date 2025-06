Svilar e Suzuki blindati, il nuovo nome per la porta del Milan è Lucas Perri

La trattativa tra Chelsea e Milan per Mike Maignan procede spedita da tutto il giorno, con il club londinese che vuole chiudere entro la deadline di domani alle ore 20 e ha rilanciato con un'offerta da 21 milioni di euro nella serata di oggi, come riportato da Gianluca Di Marzio. Sempre il collega, in diretta su Sky Sport 24 durante Calciomercato - L'Originale, ha parlato anche di chi potrebbe essere l'erede del portiere e capitano rossonero nel caso in cui partisse direzione Londra.

Il primo nome della lista è Mile Svilar, portiere della Roma in scadenza nel 2026 e votato come migliore del suo ruolo nell'ultimo campionato di Serie A: i giallorossi, però, sono convinti di riuscire a ottenere il rinnovo e fanno muro. Blindato anche Zion Suzuki del Parma che è un nome cresciuto nelle ultime ore ma che la società emiliana non vuole cedere. Considerata questa situazione, il nome emergente potrebbe essere quello di Lucas Perri, portiere brasiliano, ma di passaporto italiano, classe 1997 dell'Olympique Lione. Potrebbe essere proprio lui il vincitore della corsa alla porta del Diavolo, se questa dovesse rimanere sguarnita.