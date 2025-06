Zinchenko va in scadenza con l'Arsenal nel 2026: opzione per il Milan al posto di Theo

La situazione di Theo Hernandez, a meno di 24 ore dalla chiusura della prima mini-sessione di calciomercato estiva, rimane ancora molto bloccata. Anche oggi l'Al Hilal è tornato alla carica, forte dell'accordo raggiunto con il Milan per un trasferimento sulla base di 30 milioni di euro più bonus, ma ha trovato la costante opposizione del terzino francese che non ha intenzione di trasferirsi in Arabia Saudite, nonostante il Mondiale per Club, e vorrebbe invece continuare a giocare in Europa.

In questo senso Theo è attratto da un possibile ritorno all'Atletico Madrid: il club spagnolo, però, mette sul piatto solo 15 milioni di euro, la metà rispetto a quelli proposti dagli arabi, una proposta che non soddisfa il quarto piano di via Aldo Rossi. In caso di partenza di Theo, entro domani sera o nel corso dell'estate, il Milan monitora Oleksandr Zinchenko, terzino ucraino classe 1996 che ha militato nel Manchester City e nel 2026 andrà in scadenza con l'Arsenal. Può essere un'opzione di esperienza e low cost per la fascia sinistra. Lo riporta questa sera Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato - L'Originale.