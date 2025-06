Il Chelsea cesserà le trattative di Maignan dopo la deadline di domani: contatti per tutto il giorno

vedi letture

Come raccontato anche da MilanNews.it, il Milan e il Chelsea sono in contatto da tutto il giorno per cercare di trovare una quadra sulla cessione del portiere e capitano rossonero Mike Maignan. L'estremo difensore francese, dopo che i discorsi per il rinnovo di contratto si sono improvvisamente bloccati in inverno, ha deciso di lasciare il Diavolo in ogni caso, sia nel caso in cui riesca a partire quest'estate sia nel caso in cui debba arrivare a scadenza il prossimo giugno 2026.

Secondo quanto conferma il collega britannico di Sky Sports News Kaveh Solhekol il Chelsea continuerà a trattare fino alla deadline di domani sera alle 20, quando si chiuderà questa prima mini sessione di calciomercato estiva. Dopo quel limite, se non sarà stato trovato un accordo, le trattative cesseranno definitivamente. Per tutta la giornata, come detto, i due club sono stati in contatto. Le prossime ore saranno decisive.