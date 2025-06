Rilancio del Chelsea: offerta da 21 milioni per Maignan. Attesa la risposta del Milan

Nuovi risvolti sulla trattativa per Mike Maignan. Per tutta la giornata Chelsea e Milan sono rimasti in contatto stretto per cercare di venirsi incontro, rispetto a un'offerta da circa 15 milioni dei londinesi e una domanda di 30 milioni da parte del club rossonero. Da parte sua il calciatore vuole trasferirsi a Londra e ha già l'accordo con la squadra allenata da Enzo Maresca. Come riportato da MilanNews.it, il portiere, in caso di mancata cessione quest'estate, non è comunque intenzionato a rinnovare il suo contratto.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato - L'Originale su Sky Sport 24, il Chelsea avrebbe rilanciato in questi minuti per il portiere rossonero con un'offerta da 21 milioni di euro (circa 18 milioni di sterline). A questo punto la palla passa al Milan: da capire se la risposta da via Aldo Rossi arriverà in nottata oppure domattina, come anche da capire se la dirigenza milanista cercherà di alzare ancora il prezzo nelle ultime ore prima della deadline di domani alle ore 20.