The Athletic - Greenwood proposto anche al Milan: no dei rossoneri

Alla fine del mercato estivo, Mason Greenwood è passato in prestito dal Manchester United al Getafe, ma prima del trasferimento in Spagna gli agenti dell'attaccante lo hanno proposto a diversi club europei, tra cui anche il Milan che però ha detto no al giocatore inglese. Lo riferisce The Athletic.