The Echo - Il Milan sta comprando dal Cork City il giovane difensore Heffernan

Cathal Heffernan, che ha giocato gli ultimi mesi in prestito nella Primavera del Milan, è pronto a diventare un giocatore rossonero a titolo definitivo. A riferirlo è il quotidiano irlandese The Echo che riporta anche le parole di ieri del papà del difensore classe 2005, Rob, a Rebel Army TV: "Il Milan lo sta comprando dal Cork City, penso che sarà completato domani (oggi, ndr). Quindi non sarà più un giocatore del Cork City in prestito al Milan, ma sarà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero".