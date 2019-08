The Sun - Anche il Milan sulle tracce di Aurier

Nonostante il mercato in entrata sia terminato, diversi club inglesi sarebbero ancora interessati a cedere alcuni dei loro talenti. Tra questi c’è il Tottenham, che sarebbe intenzionato a lasciar partire Serge Aurier. Il terzino ha fatto chiaramente capire alla società di voler provare una nuova avventura e secondo quando riportato da ‘The Sun’ sulle sue tracce, oltre al Paris Saint German, ci sarebbe anche il Milan di Marco Giampaolo. Il Milan però prima di poter provare a fare questa operazione dovrebbe riuscire a liberare alcuni dei suoi terzini in esubero come Laxalt e Strinic.