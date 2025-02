The Sun - Il Crystal Palace insiste e vuole Pavlovic: pronti 30 milioni di euro

Secondo quanto riferisce in Inghilterra il The Sun, il Crystal Palace non molla la presa, anzi insiste per provare a prendere Strahinja Pavlovic dal Milan in questo ultimo giorno del mercato invernale. Il tecnico della formazione inglese Oliver Glasner vuole fortemente il centrale rossonero, per il quale il club londinese è disposto a mettere sul piatto 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro.

Difficile, se non impossibile, che il Milan possa però dare il via libera alla cessione di Pavlovic, autore ieri di un'ottima prestazione nel derby contro l'Inter. Con l'eventuale partenza del serbo, i rossoneri dovrebbero poi prendere un sostituto e il tempo a disposizione è pochissimo visto che a mezzanotte chiude il mercato invernale. A questo si aggiunge poi il fatto che il giocatore non ha mai nascosto la sua volontà di restare a Milanello.