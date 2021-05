The Sun - Milan, il Manchester Utd aspetta offerta da 17 milioni per il riscatto di Dalot

Diogo Dalot, terzino portoghese in prestito al Milan dal Manchester United, potrebbe restare in rossonero nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal The Sun, autorevole testata britannica, infatti, l'area dirigenziale sportiva del club di via Aldo Rossi cercherà in estate un accordo per il trasferimento definitivo del classe 1999: il Manchester utd si aspetta di ricevere un'offerta di circa 17 milioni di euro. Dalot, d'altronde, non sembra essere nei piani di Ole Gunnar Solskjaer per la prossima stagione, data la titolarità tra i Red Devils di Shaw e Wan-Bissaka e l'affidabilità delle rispettive alternative Telles e Williams.

Il Milan, dunque, tratterà con il Manchester Utd non appena il calciatore farà ritorno, in estate, in Inghilterra, dopo il prestito con diritto di riscatto con cui il terzino è arrivato in Italia nella stagione in corso.