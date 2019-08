The Sun - Milan, Juve e Napoli sulle tracce di Alexis Sanchez

Il Manchester United spera di liberarsi di Alexis Sanchez. Come riportato in esclusiva da ‘SunSport’ infatti il giocatore cileno, che guadagna circa 550 mila euro a settimana ha diverse richieste dall’Italia, in primis quella della Roma, che il giocatore ex Udinese ha deciso di rifiutare. Adesso però ci sarebbero Juventus, Milan e Napoli che avrebbero messo gli occhi su di lui. I Red Devils, pur di liberarsi del calciatore sono disposti a pagare una parte dell’ingaggio del cileno, Alexis Sanchez è oggi infatti il secondo giocatore più pagato della Premier League, con uno stipendio di circa 18 milioni di euro l'anno. Le statische mostrano che dal suo passaggio allo United, dall'Arsenal, nel Gennaio 2018, la sua carriera è crollata. Il giocatore ha infatti realizzato solo 3 gol in 32 partite, con una media da 1 gol ogni 641 minuti.