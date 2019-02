TMW - Atalanta-Milan, scout del Tottenham per Suso e Kessie

Ci sarà un emissario del Tottenham, questa sera all'Atleti Azzurri d'Italia, per osservare in particolare Franck Kessie e Jesus Suso. Il Milan si gioca a Bergamo una bella fetta di quarto posto, ma il mercato non si ferma: perché lo scout degli Spurs è alla seconda missione per il centrocampista ivoriano, già osservato nelle scorse settimane, mentre lo spagnolo piace molto a Pochettino.

Entrambi però sono pezzi fondamentali dello scacchiere di Rino Gattuso, insostituibili ed intoccabili nel 4-3-3 gattusiano. Serviranno offerte irrinunciabili nella prossima sessione estiva per far vacillare i dirigenti di Casa Milan.