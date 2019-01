TMW - Borini-Shenzhen, trattativa ancora in piedi. Comunicato cinese inesistente

Fabio Borini e lo Shenzhen, affare ancora non tramontato. Ieri è stato divulgato un comunicato da parte del club cinese che annunciava di non aver mai mostrato interesse nei confronti dell’attaccante del Milan. In realtà era un’opinione di un giornalista cinese e non una comunicazione ufficiale dello Shenzhen. La trattativa è ancora in piedi. Permane il problema legato alla tassazione (se Borini costa dieci, lo Shenzhen dovrebbe pagarne altri dieci allo Stato), mentre con il calciatore c’è l’accordo e anche il Milan - che non ha mai messo l’attaccante sul mercato a tutti i costi - ha fatto capire che davanti ad un’offerta così importante (per il giocatore) non si opporrebbe alla cessione. Anzi. Lo Shenzhen ha tempo fino al 31 marzo, la trattativa resta complicata ma si lavora per trovare una soluzione. Borini e la Cina, non è finita...