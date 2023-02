TMW - Il classe 2003 Konstantelias nel mirino del Milan: pronti 10 milioni

MilanNews.it

Secondo un'indiscrezione raccolta dai colleghi di tuttomercatoweb.com il Milan sarebbe sulle tracce del giovane trequartista greco classe 2003 Giannis Konstantelias, in forza al PAOK Salonicco. Per il calciatore si sarebbe mosso Paolo Maldini che avrebbe pronti 10 milioni sul piatto da offrire all squadra ellenica. Il direttore dell'area tecnica rossonera avrebbe già avuto contatti con l'omologo Josè Boto. La concorrenza, a oggi, è rappresentata soprattutto dal Siviglia e dal Salisburgo che hanno offerto rispettivamente 10 e 7 milioni. La richiesta del PAOK si attesta tra i 15 e i 20.