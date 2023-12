TMW - Il Milan su Akor Adams: in corsa per la Scarpa d'Oro, un'altra gemma del calcio nigeriano

L'ultima idea mercato del Milan porta all'ennesimo straordinario prodotto del calcio nigeriano. Akor Adams, classe 2000, un altro centravanti che dal piccolo Jamba è sbarcato in Norvegia, come Victor Boniface e come Gift Orban, ovvero alcune delle meravigliose prime punte che stanno inondando il vecchio continente di reti e meraviglie. Un reparto super quello delle Super Eagles, chiaramente sublimato dalla presenza di Victor Osimhen e non soltanto.

Chi è Adams

Dal Jamba al Sogndal, dal Sogndal al Lillestrom, dal Lillestrom al Montpellier. Che lo paga in estate solo 4 milioni di euro, scommettendo sul ventitreenne del Kogi State, centonovantuno centimetri di potenza, forza, classe. In questa stagione, tra le reti in Eliteserien, quelle in coppa norvegese e quelle in Ligue 1, è clamorosamente a 24 su 30, ovvero una ogni 106'. Non è solo forte, è anche potente, è anche rapido in campo aperto. Sa segnare, i numeri lo raccontano, sa fare reparto da solo. E' un giocatore pronto al grande salto, senza dubbio.

A che costi?

Il Milan lo ha visionato a più riprese in queste settimane in un mercato tanto caro al chief scout Geoffrey Moncada. Il Montpellier, per adesso, parte da una base d'asta di 15 milioni di euro ma è chiaro che servirà accelerare i tempi per non lasciarsi sfuggire uno dei migliori talenti e cannonieri del calcio internazionale come Akor Adams. L'ennesima gemma nigeriana.