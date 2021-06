TMW - Kaio Jorge e il Milan, il punto sulla trattativa. Martedì scorso il summit, affare da 20 milioni

Kaio Jorge e il Milan, pista possibile ma tutt'altro che semplice. Secondo quanto ricostruito da TMW, un incontro con l'entourage del ragazzo è avvenuto nella giornata di martedì. E in quell'occasione, sono state messe sul tavolo le cifre necessarie per acquistare l'attaccante brasiliano classe 2002 che ha un contratto col Santos in scadenza a dicembre.

Per cederlo subito, il club brasiliano chiede 10 milioni di euro. E ne servono altrettanti come commissione alla firma. Oggi quindi l'operazione Kaio Jorge costa circa 20 milioni di euro: il Milan ragiona, ma oggi resta avanti il Napoli, altro club interessato all'attaccante 19enne.