TMW - Le parole di Giampaolo, di Aulas, i conti del Milan e lo strano caso Suso

Il Lione c'è, Suso riflette. Marco Giampaolo ha dettato la sua linea, il Milan ascolta. Il suo allenatore ma anche le offerte, non chiudendo a eventuali proposte perché il campo è sovrano ma nel calcio moderno pure i conti. Sicché negli incontri con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, c'è da immaginare che il tema è sempre stato lo stesso: la stima espressa a microfoni accesi da parte dell'allenatore nei confronti dello spagnolo, la necessità dall'altra parte della società rossonera di far cassa, e Suso è uno dei gioielli più lucenti, e le offerte che arrivano dalla Francia. A RMC Sport, il numero uno dell'OL è stato chiaro: "Suso è uno dei profili che stiamo seguendo". Aulas non parla a caso, quando scende in campo lo fa per pochi motivi. Blindare i suoi gioielli, esporne il prezzo o sbilanciarsi sugli obiettivi concreti. Lo ha fatto per Suso perché, evidentemente, come per Giampaolo, anche il Lione ha stima nello spagnolo. Riflessioni, colloqui, incontri. Le mediazioni e le riunioni proseguono. E il futuro di Suso verrà presto chiarito.