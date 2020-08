TMW - Marko Grujic, il futuro potrebbe essere in Italia: contatti con Milan e Benevento

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il futuro di Marko Grujic potrebbe essere in Italia. L'ex centrocampista del Liverpool, in forza all'Hertha Berlino la scorsa stagione, potrebbe continuare la sua carriera nel Belpaese con Benevento e Milan interessate. Se i rossoneri hanno preso i primi contatti, il Benevento ha già fatto la prima offerta con un prestito prestito oneroso più obbligo di riscatto in caso di salvezza.