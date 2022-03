TMW - Mazraoui in scadenza con l'Ajax: su di lui non solo il Milan, anche la Juve interessata

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

La Juventus ha chiesto informazioni per Noussair Mazraoui, terzino classe '97 in scadenza di contratto con l'Ajax. Il laterale marocchino non rinnoverà coi lancieri e quello bianconero è l'ultimo club a iscriversi alla corsa per lui: in Italia sono al lavoro per il suo ingaggio anche Roma e Milan, mentre all'estero Mazraoui piace soprattutto a Barcellona, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.