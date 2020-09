TMW - Milan, Bellodi piace in B. Anche la Salernitana si mette in corsa per il difensore

Fra i giovani di casa Milan che si sono messi in luce nell'amichevole contro il Monza di Brocchi non c'è stato solo Daniel Maldini, figlio d'arte e talento fra i più chiacchierati di questo 2020, ma anche Gabriele Bellodi, centrale difensiivo classe 2000 rientrato in rossonero dopo l'esperienza vissuta in prestito al Crotone culminata con la promozione in Serie A dei calabresi.

Il ragazzo di Mantova durante questo ritiro si giocherà le sue carte in rossonero, ma il mercato di Serie B lo segue con grande attenzione con Pisa, Ascoli ma anche Salernitana che stanno cercando un profilo giovane per la propria retroguardia e nelle prossime settimane cercheranno di capire la fattibilità dell'operazione con la società rossonera.