TMW - Milan, colpo per il futuro: definito l'arrivo del talento classe 2005 Stalmach

Colpo tra presente e futuro per il Milan. Secondo quanto raccolto in Polonia da Tuttomercatoweb.com, il club rossonero ha definito l'arrivo del talento 2005 Dariusz Stalmach. A 16 anni ha già 22 presenze tra i professionisti e il Milan ha superato Juventus e Roma in Italia oltre a una folta concorrenza in Europa. Intesa a un passo dalla definizione per il crack polacco.