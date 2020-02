TMW - Milan e Roma su Toljian del Sassuolo

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, Milan e Roma sarebbero sulle tracce di Jeremy Toljan. Il laterale tedesco, tra le rivelazioni della squadra di De Zerbi, potrebbe diventare il rinforzo per la corsia laterale o dei giallorossi o dei rossoneri, entrambi alla ricerca di un nuovo innesto in quel ruolo. Il giocatore è arrivato in Emilia in prestito dal Borussia Dortmund, con un diritto di riscatto in favore del Sassuolo.