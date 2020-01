TMW - Milan, Gabbia può partire in prestito secco: tre club di B su di lui

Matteo Gabbia ed il Milan potrebbero separarsi a gennaio. Infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il classe '99 preferirebbe andare a giocare in una squadra dove riesca a ritagliarsi uno spazio importante. I rossoneri tuttavia, credono molto nel ragazzo, e non sono del tutto convinti di lasciarlo partire. Per questo viene valutata solo la possibilità di cederlo in prestito secco per 6 mesi e, al momento, le offerte pervenute al Milan sono quelle di tre club di Serie B ovvero Benevento, Pescara e Juve Stabia.