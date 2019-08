TMW - Milan, incontro con gli agenti di Lovren. Idea Ajer

Leo Duarte è l'ultimo arrivo per la difesa del Milan, ma potrebbe non essere l'unico. Il Milan è alla ricerca di un altro centrale, perché se dovesse arrivare una proposta per Musacchio intorno ai 18 milioni di euro potrebbe decidere di incassare una plusvalenza. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro con gli agenti di Dejan Lovren, difensore del Liverpool, che però costa molto. Ingaggio alto, oltre i 4 milioni di euro - ma la quadra si troverebbe - e i Reds ha abbassato le pretese: è intorno ai 20 milioni, si può chiudere ai 15.

IDEA AJER - Intanto c'è stato un contatto per il difensore norvegese, 21enne, ora in forza al Celtic Glasgow. Sarebbe una inversione di tendenza che sembra abbastanza consolidata, perché il Milan vuole giovani per plusvalenze e crescita, invece di puntare su giocatori già più che formati. Ci sono dunque due linee di pensiero, una che porta a Lovren (pista che non è stata mollata, piace anche alla Roma) e l'altra ad Ajer.