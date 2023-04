TMW - Milan, Leao più vicino al rinnovo: filtra fiducia. Chelsea falsa pista

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao, nell'ultimo anno, come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, non è mai stato così vicino al rinnovo con il Milan. Merito delle vittorie e della ritrovata serenità, ma anche di una semifinale di Champions che ha riportato ad altri ricordi e, forse, una nuova dimensione. Negli ultimi giorni, in seguito alla vittoria con il Napoli, Leao ha deciso di sbloccare la situazione parlando con i rossoneri. Insomma, dopo il prolungamento di Giroud, anche Leao ora è molto più vicino alla permanenza. Dovrebbe anche rimanere la clausola per la risoluzione da 150 milioni di euro, senza chiedere di abbassarla a 70 come chiesto negli scorsi mesi.

STIPENDIO E NODO SPORTING - Ci sarebbe quel piccolo problema dei 19,5 milioni che Leao e il Lille devono ridare allo Sporting e per i quali c'è un pignoramento in atto del quinto dello stipendio del portoghese. Il Milan è al lavoro per capire come gestire questa situazione e risolverla, mentre per lo stipendio c'è già - più o meno - un principio d'accordo da 7 milioni più bonus. Quanto fatto vedere con il Napoli ha smosso le acque e ora c'è la voglia di rinnovare e rimanere a Milano, ancora di più che negli ultimi mesi dove già si era professato felice.

NON C'È IL CHELSEA - In questo senso ci sono state alcune voci sul possibile rientro del Chelsea sul giocatore. I Blues potrebbero anche essere interessati, ma per cifre molto inferiori. C'è anche chi vorrebbe arrivare a scadenza (Mendes) per potere rientrare nella partita con un peso politico forte - visto che la scadenza della procura è per il prossimo giugno - che non avrebbe in caso di rinnovo in questa stagione.