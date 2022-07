TMW - Milan, prima Tanganga e poi il prestito di Gabbia: Samp in pole per il centrale

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Gabbia, centrale classe '99 del Milan, è pronto ad andare a giocare con continuità. Secondo quanto raccolto da TMW è la Sampdoria di Giampaolo la squadra in pole per il difensore, che arriverebbe in blucerchiato in prestito secco. I rossoneri, prima di dare il via libera alla cessione, aspettano un altro innesto per il reparto: il preferito resta Japhet Tanganga del Tottenham.