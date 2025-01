TMW - Milan, proposto Federico Chiesa. Il club rossonero non sembra essere interessato

vedi letture

Per il Milan si prospetta un gennaio caldo dal punto di vista del mercato. Con Noah Okafor oramai in uscita con destinazione Lipsia dopo l'accordo di ieri fra le due società sulla base di un prestito con riscatto fissato a oltre 20 milioni di euro, i dirigenti rossoneri si muoveranno per aggiungere alla rosa di Sergio Conceiçao un nuovo giocatore offensivo.

Da giorni il nome caldo è quello di Marcus Rashford, attaccante inglese in uscita dal Manchester United su cui però è folta la concorrenza. E così, secondo le ultime raccolte, al Milan è stato proposto anche Federico Chiesa. L'ex Juventus non sta trovando spazio al Liverpool e da giorni si parla di un suo possibile rientro in Italia. Per il momento è stata fredda la risposta dei rossoneri che non sembrano essere interessati al giocatore.

Nelle scorse ore il suo agente Fali Ramadani aveva comunque smorzato le voci, spiegando come i Reds non avessero alcuna intenzione di lasciarlo partire dopo soli 6 mesi dal suo arrivo in Inghilterra: "Il Liverpool non ha alcuna di rinunciare al giocatore. Federico resta al Liverpool e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso", erano state le sue parole.