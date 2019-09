TMW - Milan, retroscena Abraham. Proposto in estate, bocciato

Tammy Abraham è il giocatore del momento in Premier League. Sei gare e sette reti, uno ogni 58 minuti. Una media da grandissimo attaccante, un'esplosione che sta oscurando anche la stella di Oliver Giroud, Campione del Mondo con la Francia e d'Europa (League) con il Chelsea. Un uragano fermato solamente dal Liverpool, nel weekend.

RETROSCENA MILAN - In estate il calciatore era stato proposto alla dirigenza rossonera, ma non era stato reputato all'altezza a causa della poca esperienza in una grande. Nella scorsa Championship Abraham era stato protagonista con la maglia dell'Aston Villa, con 26 gol - 25 nella stagione regolare più 1 nei playoff - e una Premier League riconquistata.

PRONTO RINNOVO - Ora Abraham è ovviamente un intoccabile per i Blues che, dopo il blocco del mercato, ha deciso per una rivoluzione portata avanti da Lampard e dai giovani, come lui e Mount. Le alternative già pronte c'erano, come Giroud (appunto) e Batshuayi, rimasto nonostante il pressing della Roma. Ora per l'attaccante è pronto comunque il prolungamento fino al 30 giugno del 2024, con ritocco - verso l'alto, ovviamente - del salario attuale.