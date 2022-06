TMW - Milan, summit per Douglas Luiz: apertura del brasiliano. È l'alternativa a Renato Sanches

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il Milan sta seriamente pensando a Douglas Luiz, centrocampista classe '98 che ha un altro anno di contratto con l'Aston Villa. Questo pomeriggio è andato in scena in sede un incontro con gli agenti italiani del calciatore e il summit è servito per capire i termini economici di una trattativa che può decollare se, nei prossimi giorni, l'ostacolo Paris Saint-Germain per Renato Sanches si rivelerà insormontabile.

A un anno dalla scadenza del contratto, Douglas Luiz sta seriamente pensando di lasciare i villans. E il Milan campione d'Italia, che giocherà la prossima Champions League, sarebbe destinazione gradita.