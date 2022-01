TMW - Sampdoria, proseguono i contatti con il Milan per Castillejo

Abdelhamid Sabiri nel mirino della Sampdoria. Il club doriano sta trattando con l'acquisto del calciatore classe '96 in uscita dall'Ascoli. Non solo. In attesa della risposta dell'Inter su Stefano Sensi (prevista in giornata), vanno avanti anche i contatti col Milan per Samu Castillejo, calciatore legato al club rossonero da un altro anno e mezzo di contratto.