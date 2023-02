TMW - Scadenza 2023: Marco Sportiello è già destinato al Milan dopo anni di Atalanta

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarebbe una clausola unilaterale, nel contratto di Marco Sportiello, che permetterebbe all'Atalanta di rinnovare il suo contratto per un altro anno. La scelta dei nerazzurri è stata quella di non esercitarla, per svariati motivi. Una clausola di questo genere solitamente aumenta lo stipendio del calciatore in questione, ma c'è un'altra sfumatura: oltre a Musso l'Atalanta ha in casa Carnesecchi, di rientro dal prestito a Cremona, ma anche Gollini, che ora è al Napoli dopo sei mesi molto deludenti alla Fiorentina.

Così Sportiello è davvero a un passo dal Milan. I rossoneri lo volevano già a gennaio, ma dietro pagamento di una cifra simbolica - intorno a un milione - mentre l'Atalanta avrebbe comunque dovuto trovare un secondo affidabile e italiano, addirittura proveniente dal proprio vivaio come Sportiello per la questione liste. Per tutti questi motivi la situazione non è decollata, ma è chiaro che a giugno le cose saranno differenti. Ora guadagna 500 mila euro, probabilmente che possa firmare per una cifra raddoppiata.

Chi è: Marco Sportiello

Squadra: Atalanta

Età: 30

Ingaggio: 500 mila euro

Rinnovo: Impossibile