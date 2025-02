Tomori-Tottenham, non si fa! Il difensore rossonero ha ufficialmente rifiutato gli Spurs

Il mercato del Milan si fa sempre più interessante, soprattutto dopo l'arrivo del centravanti messicano Santiago Gimenez, sbarcato oggi a Linate. La dirigenza rossonera si trova in un vortice di situazioni, sia in entrata ma anche in uscita.

Abbiamo parlato anche di Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan tanto apprezzato in Inghilterra sponda Tottenham e Aston Villa. Come riportato dal collega della Gazzetta Dello Sport, Luca Bianchin, Tomori ha ufficialmente detto no al trasferimento in Premier League, e non accetterà il Tottenham. Milan e Spurs avevano un accordo per un trasferimento da oltre 25 milioni. Il centrale inglese sarà a disposizione domani per il derby, dove partirà titolare insieme a Pavlovic.

