Torino, Belotti freddo sulla destinazione Zenit. Il Milan osserva

Il Torino ha offerto a Belotti un ingaggio importante, ma il “Gallo” non ha ancora dato una risposta. Non è da escludere, dunque, che possa lasciare il club granata subito o al termine della stagione, a costo zero. Il Milan resta alla finestra e sarebbe interessato a un Belotti svincolato. Dal canto suo, l’attaccante, in caso di addio al Toro, preferirebbe restare in Italia, ma la società di Cairo - come riporta Tuttosport - ha già raggiunto un accordo di massima con lo Zenit per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Soluzione, però, che è stata accolta con freddezza dal giocatore.