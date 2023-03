Torino, Ricci è il nuovo uomo mercato: rifiutate le prime offerte di Milan, Inter e Napoli

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter, Milan e Napoli si sono mosse negli ultimi giorni per provare l'assalto a Samuele Ricci, centrocampista 21enne del Torino diventato un vero e proprio uomo mercato dopo le stagioni agli ordini di Juric. Detto questo però, il Toro ha deciso già di rispondere facendo muro davanti alle proposte, pronto a rifiutare anche 30 milioni per il centrocampista prelevato per 8,5 milioni dall'Empoli. A riportarlo è Tuttosport.