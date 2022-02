Torino, ripresa la trattativa per il rinnovo di Bremer. Ma in estate sarà addio

Chiuso il mercato di gennaio, in casa Torino si torna a parlare delle trattative per i rinnovi di contratto con un occhio particolarmente attento a Gleison Bremer. L'intento dei granata è quello di prolungare per avere maggiore forza da un punto di vista contrattuale. Infatti il rinnovo sarebbe propedeutico alla cessione estiva, con i tifosi che già stanno chiedendo a gran voce di evitare di vedere il brasiliano ceduto alla Juventus, un po' come è accaduto alla Fiorentina per Vlahovic. A riportarlo è Tuttosport.