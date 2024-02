Traorè al Palermo, oggi lo scambio dei documenti: le cifre dell'operazione

Chaka Traorè va verso il Palermo. Il classe 2004 che è uscito alla ribalta in questo mese di gennaio con due gol segnati, come riportato ieri da Sky Sport dovrebbe finire in prestito in Sicilia, in Serie B. Come scrive Matteo Moretto, il club rossonero e quello rosanero si scambieranno questa mattina i documenti necessari per sancire il passaggio del giocatore.

Secondo l'indiscrezione queste sarebbero le cifre definitive dell'operazione: un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più due di bonus. A questo va aggiunta una percentuale sulla futura rivendita del 25%.