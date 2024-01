Triangolo Milan-Krunic-Fenerbahce: ecco per quanto i rossoneri lascerebbero partire Rade

Uno dei giocatori più discussi in casa rossonera, nelle ultime settimane, è Rade Krunic. Le prestazioni in campo non c'entrano, anche perchè il bosniaco non gioca praticamente dalla gara contro il Borussia Dortmund. Le chiacchiere sono relative al mercato e alla sua situazione da separato in casa a Milanello. Prima dell'Empoli anche Pioli ha confermato che la separazione è la soluzione migliore per tutti.

Questo però non vuol dire che il club rossonero svenderà Krunic o che cederà a ricatti: da via Aldo Rossi esigono che il Fenerbahce, squadra interessata al numero 33 fin dalla scorsa estate, presenti un'offerta congrua. La prima proposta da 4 milioni non è stata ritenuta tale. Il Corriere dello Sport questa mattina precisa che con un'offerta da 6 milioni il Diavolo potrebbe acconsentire la cessione. La palla è ora nei piedi dei turchi.