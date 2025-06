Tutti su Minkov del Ludogorets: il 2008 piace a Udinese, Juve e Milan

C'è un profilo conteso tra Spagna e Italia ed è quello di Maksim Minkov. Punta centrale bulgara, un giovanissimo classe 2008 in forza al Ludogorets Under 17, è finito nei radar di diversi club d'Europa. A partire dall'Italia, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, e dall'interesse mostrato dall'Udinese, che non sorprende visto che si è già assicurata le prestazioni di Nikolay Popov, centrocampista di 15 anni sempre proveniente dal vivaio biancoverde.

Oltre all'Udinese, però, il talentino Minkov piace anche a due giganti di Serie A come Juventus e Milan, che rimangono sullo sfondo ma in fase di valutazione come prospetto per il futuro. Chi sembra davvero convinto di mettere le mani sul giocatore di 17 anni invece è il Girona.

A distanza di 12 mesi dall'incredibile cavalcata del gruppo di Michel che l'ha portato fino in Champions League, la squadra rojiblanca ha chiuso la stagione con una salvezza risicata e il sedicesimo posto in classifica ad un solo punto di distanza dal Leganes terzultimo. Secondo quanto rilevato però, c'è un forte pressing da parte degli spagnoli comandati dal City Group per mettere le mani su Minkov del Ludogorets. Il ragazzo, classe 2008, nell'Under 17 della Bulgaria e per le qualificazioni agli Europei di categoria ha messo a segno due reti in 5 presenze.