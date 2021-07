Tuttosport - Diaz al Milan, ritorno gradito per Stefano Pioli

Per Brahim Diaz, ogni giorno può essere quello buono per arrivare alla conclusione della trattativa che lo riporterà al Milan. Come riporta Tuttosport, si tratta di un ritorno molto gradito a Stefano Pioli, che con lui aveva trovato una soluzione tattica importante nel corso delle ultime giornate di campionato. Inoltre, rispetto ad altri giocatori, lo spagnolo entrerebbe subito dentro il sistema di gioco rossonero senza aver bisogno di una fase di adattamento.