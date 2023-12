Tuttosport: "I rossoneri battono pure il Real: Popovic firmerà a gennaio"

"I rossoneri battono pure il Real: Popovic firmerà a gennaio": titola così questa mattina Tuttosport in merito ai movimenti di mercato del Milan che nelle scorse ore ha chiuso l'accordo con Matija Popovic, attaccante classe 2006 che è in scadenza il 31 dicembre con il Partizan Belgrado. Il serbo è atteso a Milano per le visite mediche e la firma dopo che l'8 gennaio avrà compiuto 18 anni.

Si tratta di un importante colpo in prospettiva quello che sta chiudende il Milan, il quale ha battuto la concorrenza di diversi top club come Real Madrid e Barcellona. Per Popovic è pronto un contratto fino al 30 giugno 2028.